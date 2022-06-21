В Якутии 13 детей отравились хот-догами на празднике

В Якутии прокуратура и Следственный комитет начали проверку после госпитализации 13 детей и одного взрослого в Верхневилюйском районе республики. Дети съели некачественную еду на республиканском празднике «Ысыах Олонхо», пишут СМИ.

По данным надзорного ведомства, в медицинское учреждение обратилось 14 человек с признаками пищевого отравления, в том числе 13 несовершеннолетних. «Их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь», – говорится в сообщении прокуратуры.

Вилюйский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Якутии в связи с отравлением детей проводит процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следователи выясняют, какаю продукцию употребили в пищу пострадавшие и где они ее приобрели. Кроме того, будет дана процессуальная оценка «действиям лиц, причастных к изготовлению и реализации продуктов питания», говорится в сообщении.

По информации «Комсомольской правды», дети отравились хот-догами, которые они, предположительно, ели на республиканском празднике Ысыах Олонхо.

Якутск, Наталья Петрова

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