Под Оренбургом восьмилетний мальчик выстрелил в младшего брата

В оренбургском Орске восьмилетний ребенок, играя с оружием, ранил своего младшего брата.

По данным следствия, инцидент произошел в частном доме. Мальчик нашел в шкафу сигнальный револьвер «Страж» и начал играть с ним. Он направил оружие на пятилетнего брата и выстрелил в него. Малыша госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

Сначала мать и ее сожитель дали ложные показания. Они заявили, что ребенок сам бросил что-то взрывоопасное в печь во дворе и получил осколочные ранения. Позже было установлено, что сожитель матери нашел сигнальный пистолет после смерти деда и хранил его дома так, что у детей был свободный доступ к оружию.

Следственный комитет заявил о начале проведения проверки. Оружие передали экспертам, они установят, не была ли изменена конструкция пистолета. «По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка всем рассматриваемым обстоятельствам», – сообщает региональное управление СКР.

Оренбург, Зоя Осколкова

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