В Ставропольском крае женщина заразилась сибирской язвой

Случай заражения человека сибирской язвой зафиксирован в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, заболевание подтверждено у жительницы станицы Рождественская Изобильненского городского округа. «Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет», – написал глава региона в телеграм-канале.

В доме заболевшей женщины, а также на территории станицы проводится профилактические мероприятия. Кроме того, ветеринары организовали вакцинацию сельхозживотных и установили постоянное наблюдение за ними. В настоящее время выявляются источники болезни.

«Ведется разъяснительная работа с жителями станицы. Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила – как, например, регулярное мытье рук – соблюдать необходимо всегда», – заключил губернатор.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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