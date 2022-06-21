В Хакасии пьяный подросток угнал у матери машину и разбился

В Хакасии 14-летний подросток выпивал алкоголь вместе с матерью, после чего угнал машину и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 309 километре автодороги «Абакан – Ужур – Шира – Троицкое». Школьник съехал с дороги в кювет, машина перевернулась. Тело подростка нашли под автомобилем. По всей видимости, он не был пристегнут ремнями безопасности. 20-летняя пассажирка не пострадала.

По данным полиции, подросток выпил алкоголь, который дала ему мать, узнал у нее, где ключи от машины, и поехал кататься со знакомой.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Абакан, Зоя Осколкова

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