В США умер запертый в машине на жаре ребенок

Пятилетний мальчик погиб в оставленной на жаре машине около частного дома в американском Хьюстоне. Мать ребенка лишь через несколько часов вспомнила, что сын остался в автомобиле.

Женщина использовала арендованную машину с детским автокреслом. Она с двумя детьми вернулась домой из магазина и сразу принялась вместе с дочерью готовить вечеринку в честь дня рождения девочки. Машина осталась припаркована на улице, где стояла рекордная для тех мест жара – 38,3 градуса по Цельсию.

Женщина лишь через несколько часов поняла, что сын так и не зашел в дом. Когда она пришла к машине, ребенок был уже мертв. Женщина заверила, что мальчик знал, как расстегнуть ремни автокресла. Специалисты допустили, что он не смог открыть дверь машины с незнакомым запором, передает CNN.

Начато следствие. Пока полиция не решила, будет ли предъявлять обвинение матери погибшего ребенка.

Хьюстон, Наталья Рязанова

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