В Самаре самолет не смог приземлиться из-за занявших полосу сусликов

Летевший из Санкт-Петербурга самолет Airbus А-319 не смог совершить посадку в аэропорту Самары с первого раза и вынужденно ушел на второй круг из-за сусликов, занявших взлетно-посадочную полосу. В итоге борт успешно приземлился.

По данным телеграм-каналов, этот необычный случай произошел накануне. Борт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, в 14:47 вынужден был перед посадкой в последний момент уйти на второй круг из-за занятой полосы – туда массово вышли суслики. Пилотов о грызунах предупредил диспетчер. После его команды лайнер покружил некоторое время и в 15:01 благополучно приземлился.

Как отмечает Baza, уход на второй круг обходится авиакомпаниям в почти 40 тыс. рублей – именно столько стоит 600 кг керосина, который необходим для совершения этого маневра.

Самара, Наталья Петрова

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