На предприятии в Сибири трех рабочих придавило бетонными плитами

В Омской области трое рабочих пострадали во время демонтажных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на производственном предприятии в селе Сухое. Работники разбирали гаражный бокс, когда на одного из них рухнула часть бетонной плиты. К пострадавшему прибежали на помощь еще двое мужчин, в этот момент на них упала остальная часть конструкции.

Всех троих госпитализировали с различными травмами. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Омск, Зоя Осколкова

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