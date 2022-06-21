Су-25 потерпел крушение в Ростовской области

Пресс-служба Южного военного округа во вторник, 21 июня, сообщила, что в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25.

В сообщении ведомства говорится: «Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. На месте происшествия работает комиссия ВКС России».

Возможной причиной крушения штурмовика Су-25 названа техническая неисправность.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», – сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

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