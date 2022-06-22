Под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего мальчика

В Нижегородской области обнаружили мертвым пятилетнего мальчика, пропавшего накануне. Малыш утонул в реке.
Об исчезновении ребенка стало известно вечером 21 июня, когда он не вернулся с прогулки домой в поселке Большое Пикино.
Экстренные службы и местные жители организовали поиски, в которых приняли участие около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС. Проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали возможных свидетелей.
В результате тело малыша нашли в реке. По предварительной версии, мальчик упал в воду и утонул.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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