Под Нижним Новгородом нашли тело пропавшего мальчика

В Нижегородской области обнаружили мертвым пятилетнего мальчика, пропавшего накануне. Малыш утонул в реке.

Об исчезновении ребенка стало известно вечером 21 июня, когда он не вернулся с прогулки домой в поселке Большое Пикино.

Экстренные службы и местные жители организовали поиски, в которых приняли участие около 300 добровольцев, а также сотрудников полиции, следственного комитета и МЧС. Проверяли заброшенные строения, берег водоема, опрашивали возможных свидетелей.

В результате тело малыша нашли в реке. По предварительной версии, мальчик упал в воду и утонул.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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