Школа в Техасе, где расстреляли 19 учеников и двух учителей, будет снесена

Начальная школа в Увальде, штат Техас, где вооруженный преступник убил 19 учеников и двух учителей, будет снесена, заявил мэр Дон Маклафлин. Он сделал это на заседании совета, где жители требовали ответов о стрельбе, пишет в среду BBC. Глава Техасского департамента общественной безопасности в сенате штата заявил во вторник, что полиция провалила всю работу по нейтрализации стрелка.

Маклафлин не сказал, когда школа будет снесена. «Я думаю (...) что школа будет сломана. Никогда нельзя хотеть, чтобы ребенок или учитель возвращались туда», – сказал он. В начальной школе Робба учится почти 600 учеников второго-четвертого классов.

Президент США Джо Байден также уже выступил с предложением снести школу. Об этом в прошлом месяце сообщил местным СМИ сенатор штата Роланд Гутьеррес.

Школа в Увалде будет не первой школой, снесенной после аналогичной бойни. Начальная школа Сэнди-Хук в Ньютауне, штат Коннектикут, была стерта с лица земли после того, как 20-летний преступник застрелил 20 детей в возрасте от шести до семи лет и шестерых взрослых. На этом же участке была построена новая школа.

Напомним, что 18-летний Сальвадор Рамос, вооруженный законно приобретенным оружием, 24 мая убил 19 детей и двух учителей. Пока в школе шла бойня более дюжины полицейских около часа ждали указаний войти в комнату, где находился нападавший. Полиция уничтожила его только после прибытия подразделения пограничной службы.

Атака привела к возобновлению общенациональных дебатов по регулированию вооружений. Сенаторы США от обеих основных политических партий во вторник обнародовали законопроект об ограничении доступа к оружию, что стало первой такой мерой за последние десятилетия.

Увальд, Елена Васильева

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