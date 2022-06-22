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Среда, 22 июня 2022, 11:44 мск

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В ДТП в Бурятии пострадали девять человек

Девять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.

Авария произошла в Селенгинском районе. В результате различные травмы получили девять человек.

В госпитализации нуждались один взрослый и один ребенок. Остальных осмотрели врачи, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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