В ДТП в Бурятии пострадали девять человек

Девять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.
Авария произошла в Селенгинском районе. В результате различные травмы получили девять человек.
В госпитализации нуждались один взрослый и один ребенок. Остальных осмотрели врачи, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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