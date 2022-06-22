Жертвами землетрясения в Афганистане и Пакистане стали почти тысяча человек

Афганистан и Пакистан пострадали от землетрясения рано утром, сила толчков, по данным Геологической службы США, достигла 6,1 балла, сообщает Reuters. По последним данным, число жертв стихии возросло до 950 человек.

По данным Reuters, количество раненых также увеличилось – речь идет о более чем шести сотнях человек.

Сообщается, что большинство жертв зафиксировано в юго-восточной афганской провинции Пактика, где, помимо сотен погибших, также насчитали 250 раненых.

Землетрясение произошло на глубине около 51 километра, а его эпицентр находился на востоке Афганистана, в 44 километрах от города Хост недалеко от границы с Пакистаном.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и пользователи в Twitter, толчки ощущались в афганской столице Кабуле и пакистанской столице Исламабаде.

«Сильные и длительные толчки», – написал один из свидетелей в Кабуле на сайте EMSC. «Это было сильно», – сказал другой свидетель из Пешавара на северо-западе Пакистана.

Кабул, Елена Васильева

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