Мужчина с большим ножом напал на людей на пляже в Новой Зеландии

4 человека получили ножевые ранения в Окленде, Новая Зеландия. Местная пресса сообщает, что подозреваемый задержан.

Инцидент произошел в Мюррейс-Бей. Одна женщина сказала, что убежала, крича о помощи после того, как на пляже ей угрожал мужчина, вооруженный «большим ножом».

Женщина, не пожелавшая назвать себя, живет рядом с пляжем, где она выгуливала свою собаку, когда заметила мужчину у берега. Подумав, что он хочет поговорить с ней, она сняла наушники и подошла к нему, почти сразу заметив нож.

Она побежала к местному парусному клубу, а мужчина продолжал бежать к Бич-Роуд, где и исчез. Однако вскоре его выследили и арестовали.

Начальник полиции района Вайтемата, суперинтендант Наиля Хассан, сообщила журналистам, что четыре человека получили ножевые ранения в результате случайных, не связанных логикой нападений.

Преступник оказался местным жителем, пострадавшие получили легкие травмы.

«Это была случайная атака, и не было никаких признаков того, что это было преступление на почве ненависти», уточнили в полиции. Нападавший так же госпитализирован с легкими травмами.

Москва, Елена Васильева

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