На празднике в Дагестане отравились 55 человек

В Дагестане произошло массовое отравление жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района. По последним данным республиканского минздрава, в больницы попали 55 человек. Более 80% заболевших – взрослые, тяжелых случаев отравления не зафиксировано.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил, что с 19 по 21 июня к врачам 49 жителей села Нижнее Казанище с симптомами пищевого отравления. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры. На сегодняшний день число заболевших достигло 55. В минздраве отметили, что люди получают все необходимое лечение, угрозы для их жизни нет.

По факту пищевого отравления жителей Буйнакского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает республиканское управление Следственного комитета.

«По предварительным данным, причиной отравления могла стать пищевая продукция, произведенная в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище», – отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, все заболевшие ели сладкую выпечку на празднике в селе Нижнее Казанище.

Махачкала, Наталья Петрова

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