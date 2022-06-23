В Алтайском крае две школьницы утонули в реке

В Алтайском крае две школьницы утонули в реке. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в селе Локоть Целинного района. Группа подростков в возрасте от 14 до 15 лет приехала на берег реки Чумыш. «Одну из девочек, которая не умела плавать, снесло течением, и она начала тонуть. Ее подруга попыталась спасти девушку, однако сама не смогла справиться с течением и спустя несколько секунд обе потерпевшие ушли под воду», – сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что подростки ничего не употребляли, характеризуются с положительной стороны и воспитываются в благополучных семьях. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Зоя Осколкова

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