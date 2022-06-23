В Ленобласти произошел взрыв газа в пятиэтажке

Очевидцы сообщили о взрыве газа в пятиэтажном доме в Ленинградской области. Затем начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Инцидент произошел в поселке Невская Дубровка, сообщили в региональном управлении МЧС. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, на третьем этаже происходит горение», – уточнили в ведомстве.

Пожар был локализован на общей площади 30 квадратных метров. Всего к тушения привлечено более 40 человек и 20 единиц техники.

Как сообщает портал 78.ru со слов очевидцев, жители услышали громкий хлопок, а затем звук бьющегося стекла. Данные о пострадавших уточняются.

Тем временем прокуратура Ленобласти объявила о начале проведения проверки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»