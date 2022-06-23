В Петербурге пьяную женщину заперли в кафе

Полиция Петербурга приехала на сработавшую сигнализацию в одном из городских кафе, но не нашла взломщика. Вместо желающих вломиться в помещение они нашли женщину, которая пыталась выбраться из заведения.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня. После окончания рабочего времени сотрудники закрыли кафе, не заметив, что внутри осталась пьяная женщина. Посетительница проснулась и решила покинуть заведение через окно. В таком положении ее нашли прибывшие полицейские.

Сотрудники кафе подтвердили, что ничего не пропало и никакого ущерба заведению не причинили. Посетительница тоже сказала, что не имеет претензий к заведению, пишут «Вести.ру».

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»