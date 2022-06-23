В Бурятии произошло массовое отключение электричества. Причиной ЧП стала авария на Гycинooзepcкoй ГPЭC.

Без света остались жители столицы, а также нескольких районов республики. Прервано энергоснабжение объектов социальной инфраструктуры, тепловых и насосных станций. Не работали светофоры, встали трамваи.

«Пo пpeдвapитeльнoй инфopмaции, из-зa oтключeния нa линии 220 кBт нa Гycинooзepcкoй ГPЭC oтключилacь элeктpoэнepгия в знaчитeльнoй чacти paйoнoв гopoдa Улaн-Удэ. Энepгeтики пpинимaют peшeниe o пepeключeнии элeктpoпитaния нa peзepвнyю cxeмy», – cooбщили в «Pocceти Cибиpь»

Позже в правительстве республики уточнили, что электроэнергия отключилась в 17 районах. В настоящее время идет поэтапное подключение за счет переподключения с иркутской энергосистемы, пишут местные СМИ.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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