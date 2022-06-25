После 10 месяцев брака супруга узнала, что ее муж – женщина

Большой сюрприз ждал женщину из Индонезии после десятимесячного брака. Ее муж сказал ей, что он хирург и успешный бизнесмен, но на самом деле это было не так. Кроме того, муж оказался даже не мужчиной, пишет портал India Times.

Женщина, известная только по инициалам Н.А., познакомилась со своим любимым человеком, упомянутым в документах о свадьбе под инициалами А.А., на сайте знакомств.

Влюбленной паре не потребовалось много времени, чтобы пожениться. Однако, поскольку А.А. не смог предоставить необходимые документы, требуемые государством для законной свадьбы, они вступили в брак посредством церемонии, признанной только религией, а не государством.

А.А. сказал своей жене, что он хирург в Соединенных Штатах и ​​наследник доли в угольном бизнесе. После свадьбы они оба переехали к родителям Н.А., но те с подозрением относились к А.А., в результате чего пара переехала в новый дом на Суматре.

Все время брака А.А. обращался к родителям Н.А. за финансовой помощью. За время их отношений он успел занять в общей сложности 300 миллионов индонезийских рупий.

В апреле этого года у родителей Н.А. лопнуло терпение, и они сообщили в полицию об А.А. После задержания и допроса А.А. признался полицейским, что на самом деле он –

женщина. На вопрос же о том, как все это время пара занималась сексом, Н.А. сообщила, что они всегда выключали свет, а А7А. заставлял ее еще закрыть глаза.

Согласно информации India Times, А.А. на самом деле является женщиной, известной под инициалами E.Y. Мошенница на этой неделе предстала перед судом. Решения по делу пока нет.

Москва, Елена Васильева

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