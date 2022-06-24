В Турции могут ввести смертную казнь за поджог леса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 июня, в Мармарисе, где третьи сутки идет борьба с масштабным лесным пожаром поддержал инициативу введения смертной казни за поджог леса, – сообщает телеканал TGRT
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Эрдоган сказал: «Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить».
Анкара, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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