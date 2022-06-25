В Норвегии при стрельбе в ночном клубе погибли двое

В ночном клубе в норвежской столице Осло мужчина открыл огонь по посетителям. По последним данным, погибли два человека. Полиции удалось задержать подозреваемого. Об этом сообщает местный телеканал NRK со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в клубе «Лондон». По словам очевидцев, мужчина зашел в клуб с сумкой, из которой достал оружие, и начал стрелять. Услышав стрельбу, люди бросились бежать, возникла паника.

Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Еще трое получили серьезные ранения. В общей сложности пострадали по меньшей мере 19 человек.

Полиции удалось задержать подозреваемого неподалеку от места преступления. Мотивы нападавшего выясняются. Правоохранители не считают произошедшее террористическим актом.

Осло, Зоя Осколкова

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