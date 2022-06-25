В Абхазии утонул российский турист

40-летний гражданин России погиб в Абхазии, пытаясь спасти утопающую. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Трагедия произошла в акватории Гагры. Три человека пошли купаться, одна из девушек начала тонуть. Мужчина решил ей помочь, но вскоре ему самому понадобилась помощь.

Очевидцам удалось вытащить на берег девушку, но мужчина захлебнулся, реанимационные действия не принесли результатов. Отмечается, что погибший приехал на отдых из Уфы.

Сотрудники МЧС Абхазии проводят рейды на диких пляжах. По их словам, туристы купаются в шторм, несмотря на предупреждения. При этом в море кроме высоких волн и сильных течений опасность представляет мусор и поваленные деревья, которые принесло с гор переполненными реками.

Гагры, Зоя Осколкова

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