В Уфе водителя ищут за наезд на выпускников

Полиция в Уфе разыскивает водителя иномарки за угрозы жизни выпускников. Мужчина пытался задавить подростков, а после угрожал оружием, передает «Вести.ру».

Подозреваемый на BMW Х5 около 02:00 часов в ночь на 27 июня в сквере Мустая Карима. Группа выпускников гуляла перед Домом профсоюзов, когда на них вылетела иномарка. Подростки успели отскочить в кусты и обошлись без травм.

Но водитель не ограничился наездом и принялся угрожать выпускникам пистолетом. После чего скрылся с места происшествия.

Полиция устанавливает личность водителя, объявила его в розыск. Проводится проверки, по итогам которой будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Уфа, Наталья Рязанова

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