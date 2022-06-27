В Дагестане в массовой драке погиб человек

В один человек погиб и трое пострадали в массовой драке в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Конфликт, в котором участвовали девять мужчин в селе Ботлих, перерос в поножовщину и перестрелку. В результате пять пострадавших с различными травмами доставлены в больницу, один из которых скончался.
28-летний погибший был жителем села Чанко. В настоящее время полицейские устанавливают личности остальных участников драки.
Стоит отметить, что это не первый случай массовой драки в Ботлихском районе Дагестана за последнее время. Месяц назад более 30 жителей сел Ансалта и Рахата устроили потасовку во дворе районной больницы.
Махачкала, Зоя Осколкова
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