В Дагестане в массовой драке погиб человек

В один человек погиб и трое пострадали в массовой драке в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Конфликт, в котором участвовали девять мужчин в селе Ботлих, перерос в поножовщину и перестрелку. В результате пять пострадавших с различными травмами доставлены в больницу, один из которых скончался.

28-летний погибший был жителем села Чанко. В настоящее время полицейские устанавливают личности остальных участников драки.

Стоит отметить, что это не первый случай массовой драки в Ботлихском районе Дагестана за последнее время. Месяц назад более 30 жителей сел Ансалта и Рахата устроили потасовку во дворе районной больницы.

Махачкала, Зоя Осколкова

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