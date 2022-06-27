В Италии объявлен «красный» уровень опасности

Министерство здравоохранения Италии в понедельник, 27 июня, объявило наивысший, «красный» уровень погодной опасности, – сообщают СМИ.

Пресс-служба итальянского минздрава сообщает, что режим наивысшей погодной опасности ввели в Риме, а также еще в 11 итальянских городах из-за жары. 29 июня «красный» уровень погодной опасности распространится уже на 19 итальянских городов.

«Населению рекомендовано по возможности не покидать свои дома, пить больше воды и воздержаться от физических нагрузок», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сильная жара отмечена в Италии в центральных и южных регионах. Как сообщают метеорологи, в Италии во вторник, 28 июня, ожидается еще одно повышение температуры воздуха в связи с африканским антициклоном.

Рим, Иван Бабурин

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