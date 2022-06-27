На «Азовстали» обнаружены трупы более 170 боевиков ВСУ

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) в понедельник, сообщила, что на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе следователями обнаружены останки 172 украинских военнослужащих.
В пресс-службе ведомства сообщили: «Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих».
Донецк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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