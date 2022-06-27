В Иорданском порту произошла утечка хлора. Есть погибшие

В иорданском порту Акаба в понедельник, 27 июня, на борту одного из грузовых судов произошла утечка хлора, в результате чего погибли не менее 10 человек, более 250 пострадали в результате отравления, – сообщают СМИ.

На видео с камер наблюдения, установленных в порту, можно увидеть, как во время погрузочно-разгрузочных работ с подъемного крана срывается емкость и при падении на палубу, стоящего у причала судна, взрывается, после чего корабль окутывает облако желто-зеленого газа.

Глава сектора химической промышленности в Промышленной палате Иордании Ахмед Аль-Бас сказал: «В порту Акаба произошла утечка хлора, широко использующегося в промышленности. Газообразный хлор в высокой концентрации является токсичным, однако уже через несколько часов на открытом воздухе его концентрация падает и не представляет угрозы для людей. Хлор, попавший в воды залива, не представляет опасности для морских обитателей».

Между тем, по иорданскому телевидению показали кадры, на которых видно, как сотрудники спасательных служб в защитных комбинезонах и противогазах выносят с борта судна тела погибших.

Согласно сообщениям информационного агентства Аmmon News, военные водолазы поднимали погибших и раненых из воды. Все больницы Акабы заполнены пострадавшими. К устранению последствий аварии привлечена армия. Развернут полевой госпиталь.

Амман, Иван Бабурин

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