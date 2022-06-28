На Алтае грабитель напал с ножом на сотрудницу полиции

В Алтайском крае вооруженный ножом рецидивист напал на сотрудницу полиции. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, нападение произошло 24 июня. Мужчина подошел на улице к молодой женщине и начал требовать от нее деньги, угрожая ножом. Ей удалось бежать, тогда бандит направился искать новую жертву и встретил сотрудницу полиции.
Правоохранительница сумела привлечь внимание прохожих, те вызвали полицейских. По приметам подозреваемого удалось вскоре задержать.
Выяснилось, что 53-летний грабитель был неоднократно судим за разбой с применением оружия. Освободившись, бывший заключенный, по всей видимости, вернулся к прежнему способу заработка.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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