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Вторник, 28 июня 2022, 12:18 мск

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В порту Новороссийска взорвут фугас времен Великой Отечественной войны

В Новороссийске ввели режим ЧС в связи с обнаружением взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны – глубоководного минного защитника «Фугас». Об этом сообщает администрация города.

Взрывоопасный предмет обнаружили в зоне безопасности причала «Каспийского трубопроводного консорциума». Было принято решение об уничтожении фугаса.

«Транспортировка объекта нецелесообразна, планируется уничтожение ВОП в месте обнаружения в период с 6 по 17 часов 29 и 30 июня», – говорится в сообщении.

Соответствующие службы оповестят население, оцепят участки, попадающие в зону ЧС, и проведут частичную эвакуацию.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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