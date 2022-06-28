В иркутской колонии сотрудник и двое осужденных погибли на очистных сооружениях

Три человека погибли во время хозяйственных работ на очистных сооружениях колонии-поселения ИК-40 в Иркутской области. Начато расследование и служебная проверка.

Утром 28 июня во время работ двое осужденных погибли в очистном сооружении в поселке Бозой. Сотрудник колонии пытался помочь им, но тоже погиб. Причина смерти всех троих не уточняется, ее установит экспертиза.

«Для проведения служебной проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в исправительное учреждение выехала группа сотрудников Главного управления ФСИН России по Иркутской области», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи допрашивают свидетелей и руководство колонии, уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

Иркутск, Наталья Рязанова

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