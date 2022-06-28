Католический священник убил мужчину-альбиноса, чтоб продать его части тела на черном рынке колдунов

Католический священник приговорен к 30 годам тюрьмы за убийство мужчины-альбиноса в Малави. Ужасное убийство произошло в 2018 году. Судья Дороти НьяКаунда Каманга заявила, что Томас Мухоша планировал продать ткани 22-летнего Макдональда Масамбуки.

22-лтений Макдональд Масамбуки был жестоко убит на кладбище после того, как близкие ему люди сказали, что нашли ему потенциальную жену, и он должен с ней встретиться.

Он был объявлен пропавшим без вести в феврале 2018 года, а месяц спустя его тело было обнаружено с отрезанными ногами и руками.

Малави – одна из самых опасных стран мира для людей с альбинизмом, отсутствием пигментации кожи, волос и глаз, поскольку их части тела используются в магических ритуальных практиках, уточняет Daily Mail.

Как выяснилось в ходе следствия, священнику убить мужчину-альбиноса помогла семья жертвы. В общей сложности же по данному делу были вынесены приговоры 12 лицам.

С 2014 года в Малави произошла волна нападений на альбиносов, чьи части тела использовались в колдовских ритуалах, поскольку считалось, что они приносят богатство и удачу.

Количество зарегистрированных преступлений против людей с альбинизмом в Малави оценивается более чем в 170 случаев.

В соседней Танзании полный набор частей тела альбиноса может быть продан более чем за 50 000 фунтов стерлингов.

Москва, Елена Васильева

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