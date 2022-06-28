В Пензе на стройке башенный кран насмерть придавил охранника

На строительной площадке в Пензе погиб 73-летний мужчина. На него упал башенный кран. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на территории строящегося многоквартирного дома по улице 65-летия Победы. Конструкция обрушилась на временное здание, в котором находился охранник. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение правил безопасности.

Пенза, Зоя Осколкова

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