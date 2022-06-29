В Уфе маршрутку отбросило на пешеходов: ранены 8 человек

В центре Уфы утром столкнулись микроавтобус и две иномарки. Маршрутку отбросило на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Авария произошла на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса – столкнулись микроавтобус Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на трех пешеходов.

По словам Севастьянова, в результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель Audi и его три пассажира. Медпомощь потребовалась также водителю автобуса. В больницу также доставлены три пешехода, среди них – 11-летняя девочка.

Госинспектор уточнил, что маршрутный автобус был без пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Уфа, Наталья Петрова

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