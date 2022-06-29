На Кубани две женщины украли игрушки с мемориала детям-узникам концлагерей

В Краснодарском крае полиция проверяет информацию о краже мягких игрушек с мемориала малолетним узникам концлагерей.

Инцидент произошел 23 июня на улице Ленина в городе Усть-Лабинске рядом с мемориалом «Вечный огонь». Накануне в годовщину начала Великой Отечественной войны местные жители возложили к памятнику цветы и игрушки.

Две женщины подошли к мемориалу и сгребли все игрушки в заранее подготовленные большие пакеты, а затем скрылись. Кражу запечатлел на камеру смартфона один из очевидцев и опубликовал видео в соцсети.

Произошедшим заинтересовались в полиции. «По данному факту материал зарегистрирован», – сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение воровок.

Краснодар, Зоя Осколкова

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