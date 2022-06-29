В Волгоградской области задержали экстремистов

Спецслужбы задержали жителей Волгоградской области, готовившихся к вооруженному захвату власти. Об этом сообщили региональном управлении ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия», – сказано в сообщении спецслужбы.

По данным правоохранителей, преступники планировали применять легковоспламеняющиеся смеси в отношении стражей порядка и вооруженных сил РФ.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье об организации экстремистского сообщества.

Волгоград, Зоя Осколкова

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