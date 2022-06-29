На Кубани четверых детей изъяли из семьи после проверки

В Краснодарском крае изъяли из семьи четверых детей из-за жестокого обращения их отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Проверка показала, что 57-летний отец четверых детей, систематически не исполнял родительские обязанности, злоупотреблял алкоголем, применял насилие в отношении них.
«В июне 2022 года в целях наказания мужчина связывал веревками дочерей 12 и 14 лет. Мать с детьми из страха перед мужчиной ночевали в помещении для скота», – говорится в сообщении.
В настоящее время несовершеннолетние помещены в учреждения социальной защиты.
Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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