На Кубани четверых детей изъяли из семьи после проверки

В Краснодарском крае изъяли из семьи четверых детей из-за жестокого обращения их отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверка показала, что 57-летний отец четверых детей, систематически не исполнял родительские обязанности, злоупотреблял алкоголем, применял насилие в отношении них.

«В июне 2022 года в целях наказания мужчина связывал веревками дочерей 12 и 14 лет. Мать с детьми из страха перед мужчиной ночевали в помещении для скота», – говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетние помещены в учреждения социальной защиты.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Краснодар, Зоя Осколкова

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