Мальчик получил ожоги половины тела при купании в бассейне на Камчатке

На Камчатке 12-летний мальчик получил обширные ожоги при купании в бассейне с термальной водой. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по данному факту.

Инцидент произошел вечером 29 июня в бассейне гостиницы в селе Эссо. «Родители и ребенок прибыли на территорию частной гостиницы, во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения», – сообщает региональная прокуратура. В результате подросток получил ожоги 50% тела.

По данным регионального управления СК РФ, пострадавшего госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Расследованием инцидента также занимаются следователи. По факту получения мальчиком ожогов проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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