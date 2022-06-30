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Четверг, 30 июня 2022, 08:14 мск

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Мальчик получил ожоги половины тела при купании в бассейне на Камчатке

На Камчатке 12-летний мальчик получил обширные ожоги при купании в бассейне с термальной водой. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по данному факту.

Инцидент произошел вечером 29 июня в бассейне гостиницы в селе Эссо. «Родители и ребенок прибыли на территорию частной гостиницы, во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения», – сообщает региональная прокуратура. В результате подросток получил ожоги 50% тела.

По данным регионального управления СК РФ, пострадавшего госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Расследованием инцидента также занимаются следователи. По факту получения мальчиком ожогов проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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