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Четверг, 30 июня 2022, 09:29 мск

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На Черном море турист попал в больницу из-за оторвавшегося парашюта

Фото: FreePik

На черноморском побережье турист получил травмы, летая на парашюте, прикрепленном к катеру. Правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел в Геленджике. 37-летний мужчина упал в воду из-за оборвавшегося троса, которым парашют был прикреплен к катеру.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, передает телеграм-канал «112».

Геленджик, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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