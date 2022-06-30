На Черном море турист попал в больницу из-за оторвавшегося парашюта

На черноморском побережье турист получил травмы, летая на парашюте, прикрепленном к катеру. Правоохранители проводят проверку.
Инцидент произошел в Геленджике. 37-летний мужчина упал в воду из-за оборвавшегося троса, которым парашют был прикреплен к катеру.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него травму головного мозга, передает телеграм-канал «112».
Геленджик, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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