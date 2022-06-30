Под Ростовом сбежавший крокодил терроризирует рыбаков и отдыхающих

В Ростовской области жители опасаются крокодила, который сбежал и поселился в искусственном водоеме. Правоохранители разыскивают хозяина рептилии.

Как сообщает РЕН ТВ, крокодил терроризирует жителей элитного коттеджного поселка в микрорайоне Батайск под Ростовом. Рыбаки видели рептилию в канале. В водоеме и раньше купаться было нельзя, но теперь к нему запретили приближаться.

На место прибыли специалисты минприроды, они расставили ловушки для хищника и сети в самых глубоких частях канала. Неподалеку отсюда находится база отдыха с озером, делается все возможное, чтобы крокодил не добрался до него. Кроме того, местные жители патрулируют побережье. Однако пока охота успехом не увенчалась.

Предположительно, животное сбежало из одного из частных домовладений, расположенных на территории микрорайона. Поисками хозяина рептилии занимаются правоохранители.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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