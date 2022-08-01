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Понедельник, 1 августа 2022, 11:16 мск

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В деревне староверов задержали разыскиваемого за разврат мужчину

В Красноярском крае задержали мужчину, которых находился в федеральном розыске 12 лет. Подозреваемый скрывался в деревне староверов, прикидываясь местным жителем.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в 2010 году мужчина совершил преступление, предусмотренное статьей 135 УК РФ «Развратные действия». С тех пор он скрывался от правоохранительных органов.

Обнаружить преступника удалось в деревне староверов Новомариновка. Он отрастил бороду и одевался так, чтобы быть похожим на местных жителей. При этом перебивался случайными заработками, потому что не имел удостоверяющих личность документов.

«В настоящее время мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц», – добавили в полиции.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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