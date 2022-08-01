Четверо погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием трех легковушек и грузовика на трассе Полазна – Чусовой в Пермском крае. Об этом в понедельник сообщило УГИБДД по региону.

ДТП случилось на трассе Полазна – Чусовой вечером 31 июля. По информации ведомства, автомобиль Skoda Fabia под управлением 56-летнего водителя на седьмом километре автодороги по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania. После удара обе машины откинуло на автомобили Granta и Nissan Qashqai.

В результате аварии погибли водитель автомобиля Skoda Fabia и три его пассажира. В больницу попали водитель и пассажир отечественного автомобиля, у них зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства произошедшего уточняются.

Пермь, Наталья Петрова

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