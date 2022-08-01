В Мадагаскаре угонщики скота заживо сожгли 32 человека

В Мадагаскаре 32 человека погибли, трое попали в реанимацию после нападения угонщиков скота. Виновных ищут наземные войска и вертолеты, передает BFM TV.

Инцидент случился в 75 км к северу от столицы страны, в деревне Амболотаракели. Угонщики подожгли три дома с людьми внутри, чтобы увести их скот. Выжили только трое, ими занимаются врачи в реанимации местной больницы.

Подозреваемые скрылись, в их поисках власти задействовали военных.

«Мы должны найти виновных в этой бойне и осудить их в соответствии с действующим законодательством. Армия взяла на себя обязанность помочь населению и выследить головорезов», – заявил президент страны Андри Радзуэлина.

Угон скота изначально был культурной традицией Мадагаскара. Таким способом юноши доказывали свою мужественность. Но уже несколько лег угонщики скота представляют настоящую опасность для местных жителей.

Антананариву, Наталья Рязанова

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