На Алтае мужчина расстрелял бывших тестя и тещу, а затем совершил суицид

Житель Алтайского края расправился со своими бывшими тестем и тещей, после чего покончил с собой.

Двойное убийство было совершено 31 июля около 23:30 в селе Романово, сообщает телеграм-канал «ОПЕР слил». 34-летний водитель скорой помощи выстрелил в родителей своей бывшей супруги из зарегистрированного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате 69-летний мужчина погиб на месте, его 76-летняя жена умерла в больнице.

Злоумышленник после бойни вернулся домой и совершил суицид в сарае.

Правоохранительные органы по факту убийства двух человек возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ. Мотивы преступления устанавливаются.

Барнаул, Наталья Петрова

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