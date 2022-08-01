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Понедельник, 1 августа 2022, 12:33 мск

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В Казани мальчику оторвало пальцы на ноге при купании в фонтане

В Татарстане шестилетний ребенок пострадал во время купания в фонтане. Мальчик лишился пальцев на ноге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в казанском парке Горького. Ребенок купался в фонтане, где не было никаких заграждений или предупреждающих надписей. В какой-то момент он громко закричал, прибежавшие на помощь родители увидели, что у сына нет трех пальцев на ноге.

Пострадавшего госпитализировали и сделали операцию. Два пальца удалось сохранить.

Отец мальчика вернулся в парк и увидел, что в фонтане играют дети. При этом в обслуживающей компании, по словам мужчины, заявили, что площадка создана для развлечения и закрывать ее на ремонт планируется. В качестве компенсации ее представители выплатили родителям пострадавшего ребенка 30 тысяч рублей.

Казань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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