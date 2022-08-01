Рейсовый автобус перевернулся под Пензой: 17 пострадавших

Рейсовый автобус слетел с трассы и опрокинулся в кювет в Лунинском районе Пензенской области, сообщает региональное управление МЧС России. В результате аварии пострадали 17 человек.

По данным спасателей, сообщение о ДТП на 49 км автодороги Пенза – Саранск поступило в экстренные службы в 10:20 мск. Водитель «ПАЗ» не справился с управлением, и автобус перевернулся. В результате аварии пострадали17 человек, у одного из них диагностированы тяжелые травмы, у остальных – легкие повреждения, уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Всего в автобусе находились 20 человек.

Причина ДТП устанавливается.

Пенза, Наталья Петрова

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