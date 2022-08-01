Под Волгоградом мужчину насмерть засыпало зерном

В Волгоградской области 38-летний мужчина погиб в результате несчастного случая во время разгрузки зерна. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на хуторе Суховский Алексеевского района. Рабочий привез убранную пшеницу на склад. Во время открытия одного из бортов грузовика мужчина не успел отойти и его засыпало зерном.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту смерти мужчины организована доследственная проверка.

Правоохранители установят ответственных за соблюдение правил безопасности на указанном объекте.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»