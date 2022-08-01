В Ираке расширяется география протестов

Семь провинций Ирака, в том числе столицу страны – Багдад в понедельник, 1августа, охватили акции протеста сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра, – сообщает телеканал al-Sumaria.

По информации телеканала, протестные акции «садристов» начались в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль, Басра, Дияла и Ди-Кар. В столице Ирака Багдаде перекрыты ряд мостов, ведущих к «зеленой зоне», а между протестующими сторонниками «Координационной платформы» и силовиками возникли небольшие стычки.

Напомним, что в субботу, 30 июля, в Багдаде возобновились протесты сторонников шиитского проповедника Муктады ас-Садра, тогда демонстранты второй раз за неделю ворвались в здание парламента.

Как сообщают СМИ, в данный момент протестующие остаются в холле парламента, где, по их словам, и дальше будут проводить забастовку. При этом противники ас-Садра – «Координационная платформа», призвали своих сторонников к протесту у границ «зеленой зоны» с целью перекрытия дороги в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства.

Багдад, Иван Бабурин

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