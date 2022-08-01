В ЮАР судили одновременно более 80 человек за групповое изнасилование

Южноафриканский суд в понедельник, 1 августа, начал рассматривать дело по обвинению сразу 84 человек за групповое изнасилование восьми женщин, – сообщает французское агентство AFP.

«Инцидент произошел в четверг, 28 июля, когда банда вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку музыкального клипа и изнасиловала восемь молодых женщин, участвовавших в съемках, недалеко от Крюгерсдорпа, небольшого городка к западу от Йоханнесбурга», – пишет французское информационное агентство.

Как сообщает агентство, «эта драма вновь разожгла и ранее существовавшие дебаты в Южной Африке о том, следует ли вводить химическую кастрацию для насильников».

Как отмечает AFP, обвинение в групповом изнасиловании пока никому еще не предъявлено, но полиция уже обвинила нелегальных иммигрантов, работающих на шахтах в районе, известном как Зама-Зама, и в ходе рейда арестовала 84 человека.

По словам источников в полиции, еще двое подозреваемых в групповом изнасиловании были убиты в перестрелке с полицией, а третий получил ранения.

Начальник национальной полиции ЮАР Фанни Масемола заявила, что ведется расследование с целью установления причастности подозреваемых к изнасилованию.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 1 августа, назвал эти «ужасающие акты жестокости оскорблением прав женщин и девочек», заявив, что «насильникам нет места в нашем обществе».

Министр полиции Беки Челе во время брифинга, в свою очередь, заявил: «То, что произошло в Крюгерсдорпе, просто позор для нации».

Претория, Иван Бабурин

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