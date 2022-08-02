В Бурятии шестилетний мальчик выпал из окна заброшенного здания

В Бурятии шестилетний мальчик выпал с пятого этажа заброшенного здания. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ребенок гулял в аварийной многоэтажке вместе с друзьями. Дети бегали по плитам перекрытий на высоте пятого этажа. В какой-то момент малыш потерял равновесие и выпал из оконного проема.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. По словам врачей, выжить мальчику удалось из-за дерева, крона которого смягчила удар о землю.

Следственный комитет проводит проверку. Правоохранители установят собственника здания и выяснят, почему вход в него не был перекрыт.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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