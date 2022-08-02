Рецидивист зарезал и расчленил петербуржца электропилой

В Ленинградской области полиция задержала рецидивиста по подозрению в убийстве и расчленении 42-летнего мужчины. Убитый числился пропавшим без вести. Расчлененные останки мужчины обнаружили в лесу под Санкт-Петербургом, информирует «Фонтанка».

По сведениям издания, 20 июля 21-летняя жительница Северной столицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего отца. Она рассказала, что 12 июля он уехал на такси в Колпино и больше на связь не выходил. В поисках мужчины были задействованы сотрудники полиции и волонтеры.

Вскоре сыщики вышли на жителя Колпино, к которому пропавший петербуржец приехал в гости. Правоохранители выяснили, что во время застолья между мужчинами произошел конфликт, после чего хозяин квартиры нанес гостю ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался на месте. С целью сокрыть следы расправы житель Колпино расчленил убитого электропилой и ножом, а затем вывез части тела в лес рядом с деревней Черное в Волосовском районе и закопал. Орудие убийства злоумшыленник выбросил в Ижорский пруд.

Накануне сотрудники полиции нашли останки убитого в месте, которое указал задержанный.

Следователи возбудили уголовное дело по статье Убийство». Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений. Недавно он вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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